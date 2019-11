En 80-årig oliemillionær mistede søndag morgen livet i en ulykke under et ræs med klassiske biler.

Canadieren Ron Carey havde tre gange tidligere deltaget i The London to Brighton Veteran Car Run, men denne gang endte det fatalt.

Af endnu ukendte årsager valgte Ron Carey pludseligt under løbet at styre sin 116 år gamle Knox Porcupine-bil ud på en motorvej i stedet for at holde sig på den afmærkede rute.

På motorvejen kolliderede den klassiske bil med en lastbil, og Ron Carey døde øjeblikkeligt. Det skriver The Telegraph.

Hans hustru, Billie Carey, som også sad i bilen, blev straks fløjet til et nærliggende hospital med helikopter.

Mandag er hendes tilstand stabil, men hun er fortsat indlagt.

»Vi er glade for at kunne fortælle, at hun er sluppet uden alvorlige kvæstelser, og at hun formentlig ikke får fysiske mén efter ulykken,« fortæller en talsmand for The London to Brighton Veteran Car Run og fortsætter:

»Vi vil fortsat yde støtte til de pårørende og samarbejde med politiet for at finde ud af, hvad der nøjagtigt skete, da sikkerhed er vores højeste prioritet.«

Søndagens løb var langt fra det første af sin slags, som ægteparret deltog i.

Ron Careys helt store hobby var nemlig antikke køretøjer, hvoraf han donerede mange til museer, så offentligheden også kunne få glæde af hans samling, der var mere end 33 millioner danske kroner værd.

En samling, der blandt andet var betalt af de mange millioner, han tjente som grundlægger af firmaet J&L Supply.

Firmaet har i mange år leveret olie til den canadiske olieindustri.