Hvad der egentlig skulle have været en positivt og opmuntrende hyldest til sin kone og det arbejdende folk på hospitaler er endt helt galt for en canadisk toppolitiker.

Det tager ikke mange minutters læsning under et opslag på Twitter, som Jon Reyes delte 8. januar, at konstatere.

Jon Reyes skriver:

'Selv efter en 12-timers vagt på hospitalet i aftes har min kone energi til at skovle sne i indkørslen. Gud velsigne hende og alle dem, der arbejder i frontlinjen,' skriver Jon Reyes, der er Canadas minister for job og økonomisk udvikling, og afslutter sit tweet:

'Nu er det tid til at lave hende noget morgenmad.'

Til teksten er et billede af Jon Reyes hustru, Cynthia Reyes, med en skovl i den snedækkede indkørsel. Billedet ser ud til at være taget bag et vindue på første sal.

Men uanset hvor velmenende tweetet fra den canadiske minister er, så er reaktionen fra internettet brutal.

I skrivende stund har godt 20.000 personer valgt at citere tweetet og tilføjet en kommentar.

Langt de fleste af dem gør politikeren til grin, er ironiske eller er direkte hånende.

Blandt de mere finurlige svar har en person fundet Jon Reyes' profil på det online opslagsværk Wikipedia, hvor ukendte personer midlertidigt havde omskrevet politikerens korte biografi, så der tidligere stod:

'Han er åbenbart ikke i stand til at skovle sne og får sin kone, der er sundhedsarbejder, til at gøre det efter en 12-timers vagt, mens han tager billeder.'

En anden har svaret med et billede af et stykke toastbrød, der er brændt til uigenkendelighed og skrevet:

'Morgenmaden, han lavede til hende.'

Even after a 12 hour night shift at the hospital last night, my wife still has the energy to shovel the driveway. God bless her and all our frontliners. Time to make her some breakfast. pic.twitter.com/91vahySLqO — Jon Reyes (@jonreyes204) January 8, 2022

En tredje bruger har delt, vejrudsigten fra den canadiske by Winnipeg, hvor Jon Reyes er fra, og her kan man se, at temperaturen kan nå helt ned omkring minus 22 grader i disse dage.

Til det billede skriver personen:

'Til alle dem, der siger 'måske ville hun selv', så kan jeg forsikre jer, at ingen vil være udenfor i dag. Med windchill er det minus 30.'

Og det er bare et lille udpluk af de mange tusinde svar.

Umiddelbart har Jon Reyes ikke været ude og forsvare sig selv på Twitter. Hans kone, Cynthia Reyes, har dog tilføjet en kommentar, som Jon Reyes har retweetet.

Her skriver hun helt kort:

'Alt jeg bare ville var at skovle sne' efterfulgt af en emoji, der tager sig selv til hovedet.