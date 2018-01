I december blev det canadiske ægtepar Barry og Honey Sherman fundet døde i deres kælder i Toronto, Canada.

Der har været flere teorier oppe at vende. Eksempelvis har unavngivne politikilder tidligere bekræftet overfor canadiske medier, at Barry Sherman skullet have dræbt sin hustru for derefter at tage livet af sig selv. En teori, som børnene har nægtet at tro på.

Men fredag oplyser polititalsmand Susan Gomes, at man efterforsker sagen som et dobbeltdrab. Det skriver det canadiske medie CBC News.

Politiet mener dermed ikke, at Barry Sherman står bag, men derimod var de ofre for en gerningsmand. Det sker efter seks ugers efterforskning og indsamling af beviser i parrets hjem i Toronto, der var sat til salg, da de blev fundet døde. Hvilke beviser, der har ført til, at man nu alene arbejder ud fra denne teori, blev ikke afsløret.

Den canadiske avis The Star har tidligere rapporteret, at ægteparret blev fundet i en siddende position ved deres indendørs pool. De havde læderbælterne om halsen. Denne oplysning bekræftede politiet fredag. Man har endnu ikke kunnet finde tegn på, at der har været et indbrud i parrets hjem.

Politiet har en stor liste med navne på folk, som de mener kan have interesse for efterforskningen, men de har endnu ikke decideret mistænkte i sagen.

75-årige Barry Sherman er Canadas 15. rigeste mand og indehaver af medicinalselskabet Apotex, som han købte af sin onkel i 1974. Selskabet har i dag over 11.000 ansatte. Barry Sherman trådte tilbage som administrerende direktør i 2012, men var frem til sin død bestyrelsesformand.

Parret havde en formue på over 20 milliarder kroner og var kendt for at være meget rundhåndede med donationerne, som blandt andet Toronto fik glæde af.