En canadisk lærer er havnet midt i orkanens øje, efter en række helt særlige malerier er blevet fundet på hans hjemmeside.

For malerierne er efter sigende ikke nogen, han selv har kreeret.

Det har derimod hans unge elever, lyder det fra en række forældre, skriver The Guardian og CTV News.

Det var eleverne på Westwood Junior High – som dækker 6. til 8. klassetrin – i Montreal, der angiveligt selv fandt ud af, at deres kunst var blevet sat til salg på deres billedkunstlærers hjemmeside.

De skulle hve opdaget det, da de googlede navnet på læreren, der er identificeret som Mario Perron.

Ingen af børnene havde dog forinden kendskab til, at han havde sat deres kunstværker til salg.

Sagen har efterladt flere forældre vantro og rasende, og sagen bliver nu efterforsket, lyder det.

Til CTV News fortæller faren til en 12-årig pige, at en af datterens tegninger var blevet sat til salg til 151 dollar, svarende til 770 kroner.

Derudover kunne datteren og de andre elevers kunst også ses på T-shirts, der blev solgt for 55 dollar (280 kroner), på kaffekrus for 41 dollar (210 kroner) og på iPhone-etuier for 35 dollar (180 kroner) stykket, skriver mediet.

»Jeg væmmes ekstremt ved denne person. Det er ekstremt, du ved, det er utroligt,« siger pigens far, Michael Bennett, til det canadiske medie.

En anden forælder, Joel DeBellefeuille, har også omtalt sagen i et opslag på det sociale medie X:

»Forestil dig, at din 13-årige søn kommer hjem fra skole i dag med en historie om, at hans billedkunstlærer sælger elevernes kunstværker online for 94 dollar pr. tegning uden deres forudgående viden! Det er fuldstændig sindssygt,« skriver han.

»Jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste forælder, der vil have svar.«

Til CTV News oplyser skolebestyrelsen, Lester B. Pearson School Board (LBPSB), at man undersøger sagen:

»Lester B. Pearsons skolebestyrelse er klar over situationen og tager disse beskyldninger meget alvorligt. En undersøgelse er i gang, så skolebestyrelsen kan ikke kommentere denne sag yderligere på nuværende tidspunkt,« har Darren Becker, der kommunikationsdirektør i LBPSB, i sidste uge skrevet i en mail.

Den pågældende lærer, der er i søgelyset, har ikke selv udtalt sig.

Elevernes kunst kan ifølge The Guardian ikke længere købes på hjemmesiden.