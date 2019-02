Seriemorderen Bruce McArthur er fredag blevet idømt fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse de første 25 år.

Den 67-årige canadiske gartner får straffen for at have dræbt otte personer, der alle kom i Torontos homoseksuelle miljø.

Det skriver Toronto City News.

Dermed vil Bruce McArthur være 91 år, når han har mulighed for at blive prøveløsladt.

Familie og venner til den dræbte Kirushna Kumar Kanagaratnam var dybt berørte efter seriemorderens dom. Foto: CHRIS HELGREN

Gartneren erkendte sig skyldig i at have dræbt Andrew Kinsman, Selim Esen, Majeed Kayhan, Dean Lisowick, Soroush Mahmudi, Skandaraj Navaratnam, Abdulbasir Faizi og Kirushna Kanagaratnam.

Bruce McArthur blev første gang anholdt i januar 2018, da han blev sigtet for mordet på to mænd, der var forsvundet i 2017.

Siden da efterforskede det lokale politi de områder i Toronto, hvor gartneren arbejdede.

Det førte til, at den 67-årige blev anklaget for yderligere seks mord.

Foto: Geoff Robins

Det første drab skulle være fundet sted hele tilbage i september 2010, mens det sidste mord skete i 2017.

Da retten skulle tage stilling til strafudmålingen lagde dommeren, John McMahon, vægt på befolkningens sikkerhed samt McArthurs alder.

»Selvom han har mulighed for prøveløsladelse som 91-årig, så er det højst usandsynligt, at han ville få tilladelse på grund af forbrydelsens brutale karakter,« sagde dommeren.

Dommeren fortalte yderligere, at det ville være symbolsk, hvis McArthur skulle have fået en længere straf.