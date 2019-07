En lille canadisk by, der afholdt sin første LGBTQ-pride-parade i sidste måned, har enstemmigt vedtaget, at gruppen 'Det er stort at være normal' ikke får lov til at have deres flag, et 'straight pride'-flag, til at vaje over rådhuset den 12. august i år.

Byen Airdrie, Alberta, modtog et brev fra en mand, Larry Boland.

Han hævder at være organisator for en gruppe, der siger, at normale mennesker er et 'underkuet flertal', ifølge det lokale medie DiscoverAirdrie.com.

'Normale mennesker er 95 procent af befolkningen, der søger lighed ligesom LGBTQ-samfundet,' lyder det i brevet.

'Vi vil kæmpe for rettighederne til, at 'de normale' får ret til at udtrykke deres stolthed over sig selv uden frygt for at blive dømt og hadet. Dagen skal komme, hvor 'de normale' endelig skal blive inkluderet som ligestillede ligesom de øvrige.' Det skriver New York Post.

Brevet blev samtidig sendt til staten Albertas premierminister, Jason Kenney, ligesom til flere andre politikere.

Byrådsmedlem Al Jones udtalte til tv-stationen CBC, at forslaget gav flere bekymringer.

»Hvis man går ind til benet af deres anmodning, så opdager man, at de faktisk ikke kan forklare, hvilke rettigheder de mangler. Det ser ud til at handle mere om at forhindre visse andre gruppers rettigheder.«

Den 22. juni gik Al Jones sammen med en masse andre med ved byens første pridefest

»Det var normale mennesker, der var flertallet af folk på gaden den dag, og parken var fyldt op,« sagde han.

Et andet byrådsmedlem, Tina Petrow, deklarerede, at organisationen burde være taknemmelig for, at der ikke er behov for et 'straight pride'-flag eller en -parade.

»Det flag, de sendte til os i dag ... det skal udelukkende bruges til at ekskludere en del af vores befolkning. Men pride-flaget gør nøjagtigt det modsatte,« sagde Tina Petrow.

»Det vajer for at fejre den forskellige kultur, vi har, og fordi vi accepterer alles synspunkter.«

Byrådet enedes om at acceptere brevet som korrespondance – og ikke mere.

Det svarer til at modtage en tekstbesked – og aldrig svare på den.