De 7.000 indbyggerne i den lille canadiske by Asbestos har fået nok.

Så i fremtiden vil hver og én af dem i stedet bo i byen Val-des-Sources.

Forklaringen er enkel: Det handler om et navneskifte, som ifølge BBC blev offentliggjort mandag til borgerne efter knap et års forarbejde.

»Det er frem for alt inspirerende for fremtiden,« sagde borgmester Hugues Grimard i den forbindelse.

For det i lige så høj grad et farvel til et navn, som bystyret tidligere har beskyldt for at være en hindring for byens udvikling. En stopklods for at tiltrække investorer.

Det engelske ord 'asbestos' betyder 'asbest'. Den lille canadiske by har altså været opkaldt efter det materiale, der tidligere blev brugt som eksempelvis isolering i huse, men siden blev bandlyst over hele verden for at fremkalde dødelige lungesygdomme.

I nærheden af Asbestos lå nemlig verdens største asbest-mine, der i øvrigt lukkede i 2012.

Asbest blev allerede i 1970 forbudt i Danmark, mens man i Canada først endeligt sagde stop så sent som i 2018.

Den by, der altså ikke længere officielt hedder Asbestos ligger små 150 kilometer øst for Montreal og altså i den del af landet, hvor det franske sprog er udbredt. Også geografisk. Alligevel fik Asbestos et engelsk navn i sin tid (fremfor eksempelvis det franske ord for asbest, amiante).

Nu er det altså slut.

For en afstemning blandt borgerne helt ned til børn på 14 har altså gjort navnet Val-des-Sources til vinder med 51,5 procent af stemmerne i den tredje og afgørende runde. Andre kandidater – og ligeledes nu altså fransklingende navne – var L'Azur-des-Cantons, Jeffrey-sur-le-Lac, Larochelle, Phénix og Trois-Lacs.

Skilte og andet praktik i forbindelse med navneskiftet forventes dog først at være helt på plads ved udgangen af året.

»Det kan blive en dejlig julegave,« siger borgmester Hugues Grimard.

Hov! Og hvad betyder det nye navn, Val-des-Sources, så? Jo, det betyder 'Kildernes dal'. Og ja, det klinger da lidt bedre end det tidligere navn.