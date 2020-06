En hvid betjent, som i december 2016 overfaldt en sort teenager nær Toronto, er fredag kendt skyldig.

En hvid politibetjent fra Toronto er fredag kendt skyldig i at have overfaldet en sort teenager for mere end tre år siden.

Betjenten, Michael Theriault, blev samtidig frikendt for en mere alvorlig anklage om grov vold.

Det skriver det canadiske medie CBC.

Ifølge nyhedsbureauet AFP var afgørelsen ventet med spænding. Det skyldes, at sagen falder sammen med store protester i USA og andre steder rettet mod racisme og politibrutalitet over for sorte borgere.

Protesterne er udløst af drabet på en sort mand, George Floyd, der døde under en anholdelse i Minneapolis i slutningen af maj, hvor en hvid betjent i flere minutter pressede et knæ mod Floyds hals.

Dommer Joseph Di Luca sagde ved fredagens kendelse, at sagen fra Toronto og andre tilsvarende "rejser betydelige spørgsmål om race og politiarbejde, som bør undersøges nærmere". Det skriver CBC.

Men Di Luca tilføjede, at hans opgave ikke var at indlede en sådan offentlig undersøgelse, men at afgøre sagen på baggrund af beviserne.

Offeret, den nu 22-årige Dafonte Miller, mistede synet på et øje som følge af overfaldet, der fandt sted tidligt om morgenen den 28. december 2016 i byen Whitby nær Toronto.

Michael Theriault, der ikke var i tjeneste den pågældende morgen, har nægtet sig skyldig og hævdet, at han sammen med sin lillebror handlede i selvforsvar, fordi Miller havde angrebet dem.

Men det retfærdiggjorde ikke den vold, som de to udsatte Miller for, sagde dommeren.

Miller har forklaret, at han kom gående med to venner, da de to brødre kom ud af deres fars hus og udspurgte dem. Han forsøgte at løbe væk, men blev indhentet og derefter slået, sparket og tæsket med en genstand.

Michael Theriault er suspenderet med fuld løn, oplyser Meaghan Gray, der er talsperson for politiet i Toronto.

Byens politichef, Mark Saunders, vil ifølge CBC ikke svare på, om betjenten kommer tilbage i uniformen.

Men han erkender, at sagen vil påvirke borgernes tillid til politiet.

- Som leder kan jeg ikke benægte, at denne sag vil belaste forholdet mellem politi og befolkningen. Specifikt det sorte samfund, og især de, som har gennemlevet diskrimination i retssystemet eller fra politiets side, siger Mark han.

/ritzau/