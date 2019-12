Med en succesfuld flyvning i et elektrisk fly hævder en canadisk flyoperatør at have skrevet historie.

Det varede kun tre minutter, men en canadisk vandflyoperatør hævder at have skrevet luftfartshistorie tirsdag.

Ifølge Harbor Air gennemførte den Vancouver-baserede flyoperatør således en succesfuld flyvning med verdens første elektriske kommercielle fly.

I samarbejde med det amerikanske selskab Magnix, der producerer elektriske fremdriftssystemer, testede Harbor Air et konverteret fly med plads til seks passagerer af typen De Havilland Canada DHC-2 Beaver.

Det skete på floden Fraser nær Richmond i British Columbia.

Det gule fly, der var drevet af et system med 750 hestekræfter, blev fløjet af grundlæggeren og den administrerende direktør for Harbor Air, Greg McDougall.

- I dag skrev vi historie, udtaler McDougall i en erklæring.

Canada har længe spillet en stor rolle i luftfartshistorien.

- At være en del af denne utrolige milepæl er noget, vi alle kan være meget stolte af, siger Greg McDougall.

Han mener, at tirsdagens flyvning er begyndelsen på en ny æra inden for luftfart.

/ritzau/dpa