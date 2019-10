Booker Prize blev uddelt mandag aften i London. To kvindelige forfattere deler prisen.

Forfatterne Margaret Atwood og Bernardine Evaristo modtager den prestigefulde hæder Booker Prize, der uddeles sent mandag aften.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Prisen uddeles til et værk, der er skrevet på engelsk, og den er blevet uddelt siden 1969.

Margaret Atwood modtager prisen for romanen "The Testaments", mens Bernardine Evaristo modtager prisen for "Girl, Woman, Other".

Førstnævnte er en viderefortælling af bogen "Handmaid's Tail" fra 1985, som også er blevet til en populær tv-serie under samme navn, der netop har afsluttet sin tredje sæson.

"The Testaments" foregår, 15 år efter at "Handmaid's Tail" forlader den kvindelige hovedperson, Offred. Den nye roman, der fortælles fra tre kvinders perspektiv, er dog ikke direkte forbundet med tv-serien.

Canadiske Atwood er den første kvindelige forfatter, der har modtaget Booker Prize to gange.

Med prisen følger 50.000 pund - svarende til omkring 425.885 kroner.

Sidste år gik Booker Prize til Anna Burns for romanen "Milkman". I ugen efter offentliggørelsen steg salget af bogen med 880 procent.

/ritzau/