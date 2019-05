En temmelig bizar sag står foran en afgørelse i et canadisk retslokale i hovedstaden St. John's i provinsen Newfoundland og Labrador:

Den 54-årige Kenneth Harrisson står anklaget for børnesex, efter at han købte en sexdukke i børnestørrelse.

Selv siger han, at sexdukken blev købt fra et japansk internetsted, som en erstatning for hans døde søn.

Den komplicerede sag har kørt for retten i årevis, mens advokaterne argumenterede for, hvad der egentlig var børnepornografi, når nu der ikke var et rigtigt barn involveret.

Hvis et rigtigt barn medvirker i videoer eller fotos, bliver forbrydelsen normalt betegnet som besiddelse, fremstilling eller distribution af børneporno.

Men når det gælder Kenneth Harrisson, er det meget mere komplekst. Det skriver New York Post.

Det har resulteret i en enkelt tiltale for børneporno, og for at sende obskønt materiale med posten.

Det har også medført en tiltale for at smugle forbudt gods, ifølge tv-stationen CTV News.

Ifølge Harrisson var han simpelthen blevet ensom.

Han havde ikke nogle planer om at have sex med dukken. Den var bare en erstatning for sønnen, som døde bare seks måneder gammel for tyve år siden.

Han er sin egen forsvarer i retssagen, og ifølge Harrisson valgte han den specielle model, fordi den havde et ansigt, der mindede ham om sin afdøde søn.

At den knælede i en seksuel position, havde ingen indflydelse på hans beslutning.

Anklager Bill Howse sagde, at Harrissons forklaring om, at han havde bestilt en kvindelig sexdukke til at erstatte sin søn, ikke gav nogen mening. Han bad om en forklaring.

»Jeg har ikke bestilt en sexdukke, der er et barn. Formålet med at købe den var at erstatte min afdøde søn. Punktum, sagde Harrisson.