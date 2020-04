Antallet of ofre for Canadas væste skyderi er steget til 18. De blev dræbt da en mand, forklædt som en politimand, åbnede ild over en 12 timers periode adskillige steder i provinsen Nova Scotia.

Politiet siger, at de forventer at antallet af døde kan stige yderligere i det, der er den værste skudepisode i Canadas historie.

Gabriel Wortman hed angriberen, som skød løs på folk i deres hjem og satte huse og biler i brand.

Den 51-årige Wortman havde forklædt sin bil som en politibil og han bar en uniform. Han blev senere dræbt, efter han blev arresteret ved en benzinstation.

Heidi Stevenson som mistede livet under den værste skudepisode i Canadas historie.

Visse af de dræbte var bekendte til Wortman, mens andre blev skudt ved en tilfældighed. Det skriver Sky News.

I følge Chris Leather, politichef ved Royal Canadian Mounted Police, så frygter myndighederne stadigvæk, at der skal ligge ofre i de nedbrændte huse.

Politiet er igang med at undersøge hele 16 steder i det centrale og nordlige Nova Scotia.

Et af ofrene var den 23-årige politikvinde Heidi Stevenson. Hun var gift og mor til to børn.

»Heidi gorde hvad hun skulle, og det kostede hende livet, at hun beskyttede dem hun skulle,« sagde Lee Bergerman, en talsmand for politiet i Nova Scotia på Facebook.

En anden politimand blev såret, men klarer sig.

Blandt de dreæbte var også en familie på tre. Jolene Oliver, Aaron Friar og deres datter på 17 år, Emily Tuck.

Eg GoFundMe side er lavet for familien og ifølge den så nød Emily og hendes far at ordne biler sammen, mens Jolene Oliver var fuld af liv.

Den 51-årige Gabriel Wortman var gerningsmanden bag det værste skyderi i Canadas historie.

Myndigheder tror, at Wortmans brug af en bil, der var forkædt som en politibil, højst sandsynligt havde gjort det muligt for ham at skyde så mange og at køre rundt uden at blive opdaget.

Hele skyderiet begyndte i byen Portapique. Adskillige kroppe blev fundet inde i og udenfor huse på Portapique Beach Road, gaden hvor Wortman boede.

Senere fandt man døde kroppe i en afstand på op mod 45 km fra byen.