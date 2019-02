Premierminister Justin Trudeau anklages for at have forsøgt at blande sig i en sag mod en canadisk virksomhed.

Den tidligere justitsminister i Canada Jody Wilson-Raybould anklager regeringen med premierminister Justin Trudeau i spidsen for at have forsøgt at blande sig i en sag mod en stor canadisk virksomhed.

Det fortæller Wilson-Raybould onsdag aften, da hun afgiver forklaring foran parlamentet.

Ifølge Jody Wilson-Raybould har hun modtaget "indirekte trusler" fra regeringen. Det skete angiveligt, da hun arbejdede på en sag mod den Montreal-baserede ingeniørvirksomhed SNC-Lavalin.

Den tidligere minister kalder regeringens opførsel for "utrolig upassende".

Hun siger, at i alt 11 personer fra regeringen forsøgte at blande sig i hendes arbejde, inklusive premierministeren.

Under et møde med Justin Trudeau skal premierministeren ifølge Jody Wilson-Raybould have bedt hende om "hjælp" i sagen.

Jody Wilson-Rayboulds forklaringer har fået landets oppositionsleder til at kræve, at Trudeau træder tilbage.

/ritzau/AP