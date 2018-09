Udenrigsminister Chrystia Freeland er rejst fra Washington for at orientere premierministeren om gennembrud.

Washington. Et hold af canadiske forhandlere er rejst fra Washington for at orientere premierminister Justin Trudeau om fremskridt i forhandlingerne om en ny frihandelsaftale.

Ifølge den canadiske udenrigsminister, Chrystia Freeland, er der lyse udsigter til, at der bliver indgået en aftale snart.

USA's præsident, Donald Trump, sagde tidligere, at parterne havde haft konstruktive forhandlinger.

- At blive enige om en aftale vil kræve god vilje, tiltro og fleksibilitet fra begge sider, og vi tror, det er meget sandsynligt, siger Chrystia Freeland.

Hun har stået i spidsen for Canadas forhandlinger med USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer.

Forhandlingerne er nu på et så fremskredent stadie, at det er nødvendigt at orientere premierministeren ansigt til ansigt.

- Det er meget vigtigt at infomere premierminister Justin Trudeau om den seneste udvikling, siger Chrystia Freeland.

USA og Mexico blev i august enige om rammerne for en ny nordamerikansk frihandelsaftale (Nafta). Canada var medunderskriver af den oprindelige aftale, som trådte i kraft i 1994.

Donald Trump har orienteret den amerikanske kongres om, at han vil underskrive en ny aftale inden 30. november, inklusive Canada, hvis det er muligt.

