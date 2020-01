Dele fra det fly, der styrtede i Iran onsdag og dræbte 57 canadiere, er flyttet, fortæller udenrigsminister.

Canada har dannet en koordineringsgruppe sammen med Sverige, Storbritannien, Ukraine og Afghanistan for at hjælpe familierne til ofrene for onsdagens flystyrt i Iran.

Det fortæller den canadiske udenrigsminister, François-Philippe Champagne, på et pressemøde natten til lørdag dansk tid.

Samtidig nedjusterer udenrigsministeren antallet af canadiere, som døde i ulykken, fra 63 til 57.

Om bord på flyet var omkring 80 iranere, 57 canadiere samt flere ukrainere, svenskere, afghanere, tyskere og briter. Alle 176 mennesker om bord omkom.

På pressemødet fortæller François-Philippe Champagne videre, at det er hans forståelse, at nogle af vragresterne fra flyet er blevet flyttet til en hangar.

Passagerflyet fra Ukraine International Airlines styrtede onsdag morgen ned i udkanten af Irans hovedstad, Teheran.

Det skete, få timer efter at Iran havde sendt missiler mod to militærbaser i Irak med amerikanske og andre udenlandske soldater.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, sagde torsdag, at der er tegn på, at flyet blev ramt af et iransk jord til luft-missil - muligvis ved en fejl.

Også USA's præsident, Donald Trump, luftede torsdag "mistanke" om, at "nogen" kunne have begået en fejl.

/ritzau/Reuters