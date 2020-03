Canada vil købe beskyttelsesudstyr for et beløb svarede til over ni milliarder kroner, oplyser Trudeau.

Canada vil købe beskyttelsesudstyr som ansigtsmasker og visirer for to milliarder dollar (9,6 milliarder kroner) som følge af coronavirusepidemien.

Det meddeler premierminister Justin Trudeau tirsdag på et pressemøde.

Meldingen kommer, samtidig med at dødstallet i landet fra virusudbruddet har passeret 100 og antallet af smittede nærmer sig 8500.

Pengene fra regeringen i Ottawa vil hovedsageligt blive brugt til at købe personlige værnemidler som ansigtsmasker, visirer, dragter og håndrens, siger Trudeau på sit daglige pressemøde.

Netop den slags beskyttelsesmidler til læger og sygeplejersker frygter mange hospitaler i Canada at løbe tør for i takt med, at virusudbruddet tager til og flere personer bliver indlagt til behandling for Covid-19, som virussygdommen hedder.

Ifølge premierministeren kan det vare et par uger at få leveret alle de ønskede værnemidler.

- Hele verden forsøger at sikre sig forskelligt udstyr, som er nødvendigt i bekæmpelsen af virusset. Derfor ved vi, at det vil være vigtigt at være i stand til at have løsninger "made in Canada", siger Trudeau.

