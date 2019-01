Den 18-årige saudiaraber Rahaf Mohammed al-Qunun er flygtet fra sin familie, fordi hun frygter for sit liv.

Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, bekræfter fredag aften dansk tid, at Canada vil give asyl til en 18-årig saudiarabisk kvinde, der er på flugt fra sin familie.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kvinden ved navn Rahaf Mohammed al-Qunun forlod tidligere fredag Bangkok, hvor hun har været, siden hun mandag flygtede fra sin familie.

Hun var sammen med familien på besøg i Kuwait, da hun flygtede til Thailand. Her barrikaderede hun sig på et hotelværelse, inden hun senere blev overleveret til UNHCR - FN's Flygtningehøjkommissariat.

Kvinden, der angiveligt har frasagt sig islam, siger, at hun frygter, at hendes familie slår hende ihjel, hvis hun vender tilbage.

I løbet af fredagen var der flere forskellige meldinger om, hvorvidt hun var blevet tilbudt asyl. Oprindeligt lød det fra Thailands politi, at både Australien og Canada havde tilbudt kvinden asyl.

Den udtalelse blev dog senere trukket tilbage af chefen for Thailands immigrationspoliti, Surachate Hakparn, skriver CNN.

Men nu skulle den være god nok. Ifølge nyhedsbureauet AFP "glæder det" premierminister Justin Trudeau at kunne tage imod kvinden.

- Canada har været utvetydig i forhold til at forsvare menneskerettigheder og kvinders rettigheder over hele verden.

- Da FN bad os om at give frøken al-Qunun asyl, accepterede vi, siger han.

Canada styrer til daglig flygtningestrømmen til landet med hård hånd.

Den saudiarabiske kvinde er fredag på vej til Toronto via Sydkoreas hovedstad, Seoul. Flere andre lande ud over Canada har dog også været i snak med UNHCR om muligvis at give hende asyl.

Det siger den thailandske politichef Surachate Hakparn.

- Hun valgte Canada. Det var hendes egen personlige beslutning, siger han.

Rahaf Mohammed al-Qunun har tiltrukket sig stor international opmærksomhed. Det skete blandt andet, efter at hun berettede om sin situation på en nyoprettet Twitter-profil under hashtagget #SaveRahaf.

