Der skulle gå bare tre dage.

I mandags kunne indbyggerne i den lille by Lytton i den canadiske provins British Columbia kalde sig rekordindehavere med den varmeste temperatur, der nogensinde er målt i Canada: 46,6 grader.

Men temperaturen er kun blevet ved med at stige, og onsdag nåede den i Lytton op på svimlende 49,6 grader.

»Vi forsøger at holde os indenfor så meget som muligt. Vi er vant til varme somre, og her er det ofte en tør varme, men der er meget langt fra 30 grader og op til 47,« siger Meghan Fandrich, der bor i Lytton, ifølge BBC.

Hun fortæller, at det er »næsten umuligt« at opholde sig udendørs.

Storbyen Vancouver har registreret 65 varmerelaterede dødsfald siden fredag. Foto: DON MACKINNON

Og selvom sol og varme kan lyde besnærende, så har den voldsomme hedebølge, der i øjeblikket rammer både det vestlige Canada og nordvestlige USA, allerede kostet flere menneskeliv.

I storbyen Vancouver, der ligger 250 kilometer fra Lytton, har 65 mennesker mistet livet på grund af varmen, meddeler det lokale politi.

»Jeg har aldrig i min tid som politimand oplevet så mange pludselige dødsfald, der er kommet på så kort tid,« siger politiinspektør Steve Addison fra Vancouvers politi og tilføjer, at det normalt for årstiden ligger på tre til fire dødsfald.

I hele provinsen ligger det samlede dødstal på omkring 100, og det stigende antal alarmopkald og udrykninger har drænet sundhedsmyndighederne for ressourcer.

Kids cool off at a community water park on a scorching hot day in Richmond, British Columbia, June 29, 2021. Foto: DON MACKINNON

Før denne uges vanvidstemperaturer var den hidtidige varmerekord i Canada cirka 45 grader, der blev målt i provinsen Saskatchewan tilbage i 1937.

Nu er den altså slået – endda med næsten 5 grader.

I hele British Columbia er der slået lokale varmerekorder mere end 40 steder. Det har fået salget af airconditionanlæg og ventilatorer til at skyde i vejret.

Samtidig har temperaturerne nået et niveau, hvor flere barer og restauranter måtte lukke, fordi det ganske enkelt var for varmt til, at faciliteterne kunne benyttes.

Hedebølgen skyldes et højtryk, som har skabt en slags låg med varm luft over området. Og der er tilsyneladende ikke noget, der tyder på, at den forsvinder lige med det samme, lyder vurderingen fra National Weather Service - Canadas svar på Danmarks Meteorologiske Institut.

Blandt eksperter er der konsensus om, at klimaforandringerne årligt bidrager til flere ekstreme vejrfænomener som eksempelvis hedebølger.