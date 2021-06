46,6 grader.

Det var, hvad borgerne i canadiske Lytton, der ligger cirka 250 kilometer nordøst for Vancouver, blev udsat for søndag. Det skriver BBC.

Og det er ny rekord. Den gamle rekord stammer helt tilbage fra juli 1937, hvor der i Saskatchewan blev målt en temperatur på 45 grader.

Det var ikke kun i Lytton, de kunne holde varmen.

A woman holds a young child under a waterfall at a park in Washington, DC, on June 28, 2021. Foto: JIM WATSON

I provinsen British Columbia blev der således sat ny varmerekord mere end 40 steder.

Salget af airconditions og ventilatorer er skudt i vejret, mens der også er oprettet såkaldte køle-shelters.

Dette har også skabt et øget for behov for elektricitet, der kan holde de mange køleredskaber kørende.

Temperaturerne har nået et niveau, hvor flere barer, restauranter og sågar en swimmingpool måtte lukke, fordi det ganske enkelt var for varmt til, at faciliteterne kunne benyttes.

Cliff divers line up along the Clackamas River at High Rocks Park at on June 27, 2021 in Portland, Oregon. Foto: NATHAN HOWARD

»Jeg kan godt lide at slå rekorder, men det er her mere som at ødelægge og pulverisere dem. Det er varmere i dele af det vestlige Canada end i Dubai,« lyder det fra David Phillips, klimatolog hos Enviroment Canada, til CTV.

Det vurderes, at de ekstreme temperaturer kan fortsætte i op mod en uge, og derfor har myndighederne også været ude at advare borgerne.