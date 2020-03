Det vil skade forholdet til USA, hvis soldater bliver indsat langs grænsen til Canada, siger Canadas regering.

Det vil skade forholdet til USA, hvis amerikanske soldater bliver indsat langs grænsen til Canada som et bidrag til at bekæmpe spredning af coronavirus.

Det siger Canadas vicepremierminister, Chrystia Freeland, torsdag.

Freeland oplyser, at regeringen har gjort sin modstand klar over for USA.

Det er sket som reaktion på, at flere medier har rapporteret, at den amerikanske regering kunne beslutte at placere soldater langs landets nordlige grænse.

Formålet skulle være at forhindre eventuelle Covid-19-smittede personer i at snige sig ulovligt ind i USA. Som følge af virusudbruddet har grænsen været lukket i længere tid.

- Canada modsætter sig på det kraftigste dette forslag fra USA, og den holdning har vi udtrykt meget, meget klart, siger hun.

De to lande er i fællesskab blevet enige om at begrænse alle unødvendige rejser over grænsen, men at sætte soldater ind vil være at gå et skridt for langt, mener Freeland.

Det vil være et fuldstændig unødvendigt skridt og skade vores forhold, siger Freeland.

Hun tilføjer, at folkesundhedssituationen ikke tilsiger sådan en handling.

- Vi har sagt, at efter vores mening er det ikke den rette måde at behandle en pålidelig ven og militært allieret på, oplyser Freeland om henvendelsen til USA's regering.

Dagligt passerer omkring 400.000 personer og varer til en værdi af to milliarder dollar den 8900 kilometer lange grænse mellem de to lande.

Ifølge mediet Global News har USA's regering drøftet muligheden for at placere omkring 1000 soldater i en afstand op til 30 kilometer fra grænsen og mellem de officielle og bemandede grænseovergange.

Med hjælp fra overvågningsudstyr skal soldaterne afsløre personer, som ulovligt krydser grænsen og informere grænsepolitiet, som derefter skal pågribe personerne.

Antallet af coronasmittede personer i Canada passerede torsdag 4000 ifølge sundhedsmyndigheder. 39 er døde af Covid-19.

Samtidig er antallet af smittede i USA steget til over 83.000, inklusive 1200 døde, ifølge Johns Hopkins University, som løbende opdaterer smittetilfælde og dødsfald verden over.