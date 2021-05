I årtier har en fornemmelse af, at noget har været helt galt siddet i baghovedet på Harvey McLeod.

»Nogle gange kom folk ikke tilbage. Vi var glade på deres vegne: Vi troede, at de var løbet væk, men vi vidste faktisk ikke, om det var rigtigt, eller hvad der ellers skulle være sket,« siger den aldrende mand.

Nu har den frygtelige sandhed om kostskolen i Kamloops ramt Canada ved opdagelsen af en massegrav på skolens grund – heri er fundet efterladenskaber af hele 215 døde børn helt ned til treårsalderen. Det er ifølge CNN kommet frem torsdag.

Ingen har nogensinde fået at vide, hvad der var sket med de mange forsvundne børn. De optræder ikke i skolens arkiver.

Nu skal undersøgelser fastslå, hvem de var – og hvordan de døde.

»Det er en smertefuld påmindelse om et mørkt og skamfuldt kapitel i vores lands historie. Jeg tænker på alle, der må være påvirket af de foruroligende nyheder,« som den canadiske premierminister Justin Trudeau har skrevet på Twitter.

Kostskolen i Kamloop – hvis fulde navn var Kamloops Indian Residential School – lukkede i 1978. Indtil da var den i mange årtier en af de største skoler, hvor landets oprindelige indianske befolkning blev tvangsanbragt for at blive assimileret til det canadiske samfund.

En af eleverne var Harvey McLeod, der gik på skolen sidst i 1960erne. Han er rystet over nyheden om massegraven, selv om han gennem årene har haft mistanke om, hvad der var sket med de mange skolekammerater, han pludselig aldrig så igen.

I 1966 var jeg en person, der ikke havde lyst til at leve mere. Det forandrede mig for altid. Harvey McLeod

»Det er fyldt med så meget smerte endelig at få klarlagt for hele verden, hvad der egentlig foregik dér,« siger han.

Kamloops Indian Residential School åbnede i 1890 og blev drevet af først den katolske kirke og siden af de canadiske myndigheder. Mere end 500 elever var indskrevet på skolen, da den var størst.

I de senere år har flere undersøgelseskommissioner dog klarlagt, hvordan assimileringsskolerne i Canada var centrum for svigt, misbrug, vold og overgreb på børnene, der var blevet adskilt fra deres familier. En rapport har eksempelvis fastslået, hvordan mere end 4.000 børn har mistet livet i de år, skolerne eksisterede.

Også Harvey McLeod fortæller til CNN, hvordan han blev udsat for fysiske og seksuelle overgreb på skolen, hvor han blev anbragt samtidig med seks søskende.

Kamloops Indian Residential School i 1950. Foto: LIBRARY AND ARCHIVES CANADA Vis mere Kamloops Indian Residential School i 1950. Foto: LIBRARY AND ARCHIVES CANADA

»I 1966 var jeg en person, der ikke havde lyst til at leve mere. Det forandrede mig for altid. Jeg kan kun forestille mig, hvordan min mor og far må have følt ved at se blive anbragt dér med tanke på, hvad de sikkert selv havde været udsat for samme sted,« siger han:

»Det er gået op for mig, hvor stærk en lille dreng jeg var. Hvor stærk jeg var for at kunne være her i dag, for der var mange, der aldrig kom hjem.«

Det canadiske assimileringsprogram eksisterede ifølge BBC fra 1863 og helt frem til 1998. Det menes, at mere end 150.000 indfødte børn i Canada gennem årene er blevet fjernet fra deres familier og anbragt på skolerne, hvor det var forbudt for dem at bruge deres sprog eller kultur

Massegraven ved Kamloops Indian Residential School blev fundet i forrige weekend.