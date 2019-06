Byggeriet af det omdiskuterede olierørsprojekt "Trans Mountains" kan begynde når som helst, siger Trudeau.

Canadas premierminister har sent tirsdag aften dansk tid givet grønt lys til en omstridt udvidelse af en rørledning til olie.

Med udvidelsen bliver det muligt at føre tre gange så meget olie fra Alberta til en havn ved Vancouver ud til Stillehavet og derfra videre til udlandet.

Kritikere frygter dog, at rørledningen vil ødelægge miljøet.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Regeringen har godkendt, at Trans Mountains-projektet kan sættes i gang. Selskabet bag planlægger at begynde udgravningen snart, fortalte premierminister Justin Trudeau på et pressemøde.

Projektet om en ny rørledning er blevet mødt med store protester fra befolkningen og forskellige miljøorganisationer.

Og det er anden gang, at regeringen godkender projektet.

Sidste år satte en appeldomstol projektet på pause og forlangte, at landets energikommission foretog en ny vurdering af rørledningen.

Den første undersøgelse var "mangelfuld", lød det.

I dag - ti måneder senere - kan byggeriet begynde.

Det ventes, at sagen kommer til at spille en væsentlig rolle, når der skal vælges et nyt parlament til oktober.

