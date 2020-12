En coronavaccine fra Pfizer og Biontech kan tages i brug i Canada, vurderer landets sundhedsmyndighed.

Canadas sundhedsmyndigheder, Health Canada, giver grønt lys til at tage coronavaccinen fra Pfizer og Biontech i brug.

Det oplyser Health Canada i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Vaccinen er "sikker, effektiv og af god kvalitet", lyder vurderingen fra de canadiske myndigheder.

Der er tale om den første godkendelse af en coronavaccine i Canada, som kan lade sig gøre som følge af et midlertidigt system, som tillader en accelereret godkendelsesproces.

Processen minder i høj grad om den, som den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, bruger til at udstede nødgodkendelser, skriver Reuters.

Vaccinen fra Pfizer og Biontech er tirsdag blevet taget i brug i Storbritannien som det første land i Vesten.

Godkendelsen kommer, samtidig med at Verdenssundhedsorganisationen, WHO, advarer om, at smittetilfældene den seneste uge har taget et hop i den forkerte retning i både USA og Canada.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, annoncerede tidligere på ugen, at op til 249.000 doser af Pfizers vaccine vil ankomme til Canada inden årets udgang.

Det skriver det canadiske medie CBC.

Vaccinerne skal med det samme bruges til at sætte gang i en massevaccination af befolkningen.

Canada har allerede sikret sig ret til at købe coronavacciner fra flere andre producenter, hvis vacciner endnu ikke er endelig godkendt. Det skriver The Guardian.

People's Vaccine Alliance, som er et vaccinenetværk bestående af ngo'er såsom Amnesty International og Oxfam, har kritiseret Canada for at hamstre vacciner. Og dermed være med til at gøre det svært for fattige lande at få vacciner nok.

Ifølge netværket har Canada sikret sig vacciner nok til at vaccinere hele sin befolkning på over 37 millioner mennesker fem gange.

Dermed er Canada det land i verden, der har sikret sig flest vacciner set i forhold til befolkningens størrelse.

/ritzau/