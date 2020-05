Våbenloven bliver strammet i Canada, efter at en bevæbnet mand dræbte 22 personer for to uger siden.

Mindre end to uger efter det værste masseskyderi i Canadas historie forbyder landet militæragtige angrebsvåben. Det skriver CNN.

Forbuddet omfatter omkring 1500 våbentyper, skriver nyhedsbureauet AFP. Deriblandt AR-15, som ofte er blevet anvendt i masseskyderier

- Du har ikke brug for en AR-15 for at skyde en hjort, siger Canadas premierminister, Justin Trudeau, på en pressekonference.

- Derfor er det med omgående virkning ikke længere tilladt at købe, sælge, transportere, importere eller bruge den slags våben i dette land, siger Trudeau ifølge CNN.

Lørdag er det to uger siden, at en mand bevæbnet med adskillige halvautomatiske håndvåben og mindst to halvautomatiske rifler dræbte 22 mennesker i løbet af 12 timer.

13 af ofrene blev dræbt af skud, mens ni omkom efter at gerningsmanden havde sat ild til deres boliger. Den formodede gerningsmand, en 51-årig tandlæge, blev efter en timelang politijagt skudt af politiet.

Et vidne har fortalt, at en af de riflerne lignede et militærvåben.

- Disse våben blev udviklet udelukkende med et formål. At dræbe det største antal personer på kortest mulig tid. Der er ingen brug for eller plads til den slags våben i Canada, understreger Justin Trudeau.

/ritzau/