Kinas beslutning om at idømme en canadier dødsstraf får Canada til at advare dets borgere mod rejser til Kina.

Canada advarer i en ny rejsevejledning dets borgere om "risikoen for vilkårlig håndhævelse af loven" i Kina.

Af den opdaterede rejsevejledning fremgår det desuden, at Udenrigsministeriet "fortsat opfordrer alle canadiere, der rejser til Kina, til i høj grad at udvise forsigtighed".

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Advarslen kommer, efter en canadisk statsborger mandag blev idømt dødsstraf i Kina.

Den 36-årige canadier Robert Lloyd Schellenberg blev i november idømt 15 års fængsel for narkosmugling. Mandag blev hans straf ændret til dødsstraf.

Justin Trudeau udtalte efterfølgende, at han er "ekstremt bekymret" over dødsstraffen, "og det bør resten af verden også være". Trudeau kalder dødsstraffen "vilkårlig".

Dommen har dermed udløst yderligere spændinger mellem Canada og Kina.

De to lande har befundet sig i en hård strid, siden Canada i december anholdt en topchef fra den kinesiske telegigant Huawei, Meng Wanzhou.

Schellenberg blev pågrebet i 2014. Han fik dommen på 15 års fængsel for at have medvirket til at smugle 222 kilo metamfetamin ind i Australien skjult i et bildæk.

Ifølge den kinesiske anklagemyndighed var canadieren hovedmanden i en international gruppe, som stod bag smuglingen. En appel fra anklagerne i december førte mandag til dødsstraffen til Schellenberg.

