Den tidligere britiske premierminister David Cameron opfordrer sine partifæller til at støtte Theresa May.

- Jeg håber, at parlamentsmedlemmerne støtter premierministeren ved aftenens afstemning. Vi har ikke brug for denne afstemning på et tidspunkt, hvor vi forsøger at nå frem til det bedste resultat med vore naboer, venner og EU, skriver Cameron på Twitter.

David Cameron gik af som premierminister efter den britiske EU-folkeafstemning. Theresa May efterfulgte ham den 13. juli 2016 og han har siden holdt en lav profil i politik.

Et skisme i forhold til EU har præget det konservative parti i årtier og har bidraget til tre konservative premierministres fald: Cameron, John Major og Margaret Thatcher.

Cameron havde sat hele sin politiske karriere ind på, at briterne stemte ja til EU ved afstemningen i 2016.

May vil blive det næste offer, hvis et simpelt flertal går imod hende ved afstemningen onsdag aften.

Flere medlemmer af partiet siger, at splittelsen omkring EU stikker så dybt, at partiet kan står foran radikale ændringer.

- En meget uciviliseret krig er brudt ud, siger et konservativt medlem af parlamentet til Reuters.

Han siger mod et løfte om anonymitet, at han ikke længere kan spise morgenmad i parlamentets kantine, som er blevet et "forgiftet sted" på grund af splittelsen i partiet.

Den tidligere konservative partileder William Hague siger i en klumme i den konservative The Telegraph, at der er en skyttegravskrig i partiet, og at det er svært at forestille sig en ny konsensus.

- Mange må række ud og finde fodslag eller ruste sig til et forløb, hvor splittelserne mellem dem og og deres partifæller bliver endnu dybere ved valg af partileder, ved parlamentsvalg eller ved endnu en EU-folkeafstemning eller alt dette i flere trin.

- Theresa Mays plan vil føre til regeringens fald, men vort parti vil ikke acceptere dette, og hun bør gå af, siger de to fremtrædende "brexiteers" Jacob Rees-Mogg og Steve Baker.

