Alexander Nix har tidligere benægtet, at Facebook modtog omstridte oplysninger fra Facebook-undersøgelse.

London. Analyseselskabet Cambridge Analytica modtog data fra dataforskeren Aleksandr Kogan, der som led i et videnskabeligt studie i 2014 brugte Facebook til at indsamle data om folks personlighedstyper.

Sådan lyder en ny forklaring fra den tidligere direktør for analyseselskabet Alexander Nix. Han forklarer sig onsdag sidst på eftermiddagen i det britiske parlament om skandalen omkring delingen af data fra Facebook.

I en tidligere forklaring har Alexander Nix benægtet, at Cambridge Analytica nogensinde havde fået data fra Kogan.

Men onsdag lyder det altså, at analyseselskabet alligevel modtog data fra dataforskeren.

- Selvfølgelig skulle svaret på spørgsmålet have været ja, siger Nix.

Han tilføjer, at han troede, at han blev spurgt om, hvorvidt Cambridge Analytica stadig var i besiddelse af data fra forskeren.

Eksdirektøren siger samtidig, at selskabet har slettet oplysningerne.

- Mit fokus var på, om vi stadig havde dataene. Der var bestemt ikke en intention om at mislede udvalget, siger Nix.

Ifølge Facebook blev der indsamlet 87 millioner Facebook-brugeres private oplysninger.

De kan siden være blevet brugt til at sende brugerne personaliseret kampagnemateriale på vegne af Donald Trump, da han stillede op til præsidentvalget i USA forrige år.

Cambridge Analytica hævder dog, at oplysninger fra Facebook ikke blev brugt til Trumps kampagne.

Selv om Nix onsdag erkender, at selskabet modtog oplysningerne, var de ikke brugbare, lyder det.

- Oplysningerne, som vi modtog, passede ikke til formålet. Det var ikke det fundamentale datasæt, som vi byggede vores firma op på, siger han.

Det britiske parlaments kultur-, medie- og sportsudvalg indkaldte Alexander Nix til at svare på spørgsmål igen, da der var uoverensstemmelser i hans udsagn.

Mens hans selv nægtede at have modtaget data fra Kogan, så har Kogan hævdet, at Cambridge Analytica modtog oplysningerne.

Egentlig skulle Nix have været til høring i april. Men dengang mødte han ikke op.

Årsagen til afbuddet lød, at Cambridge Analytica undersøges af det britiske datatilsyn for, om firmaet ulovligt har høstet data fra Facebook i politisk øjemed.

Alexander Nix blev i marts suspenderet fra analysefirmaet. Firmaet har siden indgivet konkursbegæring og er lukket.

/ritzau/Reuters