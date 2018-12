Et stort fund af elfenben i Cambodia er udtryk for, at handlen er under pres, siger Verdensnaturfonden.

Torsdag fandt de cambodjanske myndigheder ikke mindre end 3,2 ton elfenben, 1026 styk stødtænder, i en container i havnen i Phnom Penh.

Efter en stribe forbud er handlen med det ulovlige materiale - en handel der truer elefantens eksistens - er Cambodia blevet den nye frontlinje i kampen mod elfenbenshandel. Det fortæller Bo Øksnebjerg, generalsekretær i Verdensnaturfonden.

- Der er et kæmpe opbrud i handlen med elfenben globalt efter USA i 2016 og Kina i 2018 har forbudt den. Det lægger et pres på andre lande for at at få handlen stoppet.

- Derfor har blandt andet Thailand slået ned på handlen. Så skifter handlen til andre lande, og lige nu er Cambodia blevet et af de helt store sorte huller, når det kommer til handel med elfenben, siger generalsekretæren.

Dermed er det store fund i Cambodia på en måde et udtryk for en positiv udvikling.

- På den ene side bliver jeg altid enormt ked af det, når der bliver fundet så meget elfenben.

- Men på den anden side er det et udtryk for, at det hårde arbejde mod krybskytteri og handel med elfenben, der er lavet i årtier, er begyndt at virke.

- Handelskanalerne er ved at blive lukket og vi tvinger bagmændene til at blive mere og mere opfindsomme, siger Bo Øksnebjerg.

Men på trods af handelsforbud og store informationskampagner i Kina mod brug af elfenben, så er problemet langt fra løst.

Materialet er stadig efterspurgt og nok penge værd til, at organiserede kriminelle netværk myrder elefanter for deres stødtænder.

- Selv om der er ved at ske en forandring, så er vi langt fra i hus. Der forsvinder omkring 20.000 elefanter hvert år til krybskytteri og bestanden bliver stadig mindre.

- Da jeg blev født var der omkring 1,3 millioner elefanter i Afrika. Nu er der 400-420.000. Så elefanten er stadig i store problemer, siger Bo Øksnebjerg, der oplyser, at han blev født i slutningen af 1960'erne.

/ritzau/