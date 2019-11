En stjålet bil har nu fået skylden for en af de 13 skovbrande, der hærger Californien. Tre af dem er startet torsdag.

De kalder den 46 Fire og den begyndte, da en bil antændte det tørre græs i Jurupa-dalen øst for Los Angeles, efter at være blevet forfulgt af politiet.

Branden har bredt sig til 120 hektarer og den har tvunget 3600 indbyggere til at forlade deres hjem.

De to mennesker, der befandt sig i bilen og som nu eftersøges, vil også blive eftersøgt for brandstiftelse, siger politiet.

En brandmand arbejder på at begrænse ilden fra Maria-branden, nær Ventura nordvest for Los Angeles. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere En brandmand arbejder på at begrænse ilden fra Maria-branden, nær Ventura nordvest for Los Angeles. Foto: ETIENNE LAURENT

En anden ny brand brød ud øst for Tijuana i Mexico sent onsdag aften, og den sprang over grænsen til USA tidligt tirsdag, og den har ødelagt omkring 20 hektarer, oplyser ABC 10 News.

Den tredje nye brand, Hillside-branden, startede i den nationale skov, San Bernardino. Den har hærget 80 hektarer og ødelagt mindst seks hjem.

De 13 skovbrande har nu fortæret over 800 kvadratkilometer land i Den gyldne stat, skriver New York Post.

Ilden har skadet eller ødelagt 607 bygninger, siger Californiens afdeling for forebyggelse af skovbrande.

En brandmand i aktion i den såkaldte Maria-brand. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere En brandmand i aktion i den såkaldte Maria-brand. Foto: ETIENNE LAURENT

De kraftige vinde, der har næret ilden, har kostet tre mennesker livet.

To blev dræbt, da deres bil blev ramt af et træ og en hjemløs kvinde blev ramt af et faldende træ.

Det er lykkedes at begrænse den største og farligste af brandene, Kincade-branden.

60 procent af ilden er under kontrol torsdag, efter af den har brændt 210 kvadratkilometer.