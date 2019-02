Brandvæsenet i Californien, USA, er ikke til at spøge med. Specielt ikke hvis man parkerer sin bil, hvor det absolut ikke et tilladt.

Tirsdag besluttede de at udsende en advarsel til byens chauffører. Hvis man holder direkte foran en brandhane, risikerer man at få gennemtræk.

Nøjagtigt som det er tilfældet i Danmark, har brandvæsenet ret til at trække deres brandslanger gennem bilen, når ilden er løs.

Anaheim Fire & Rescue Department var rykket ud til en brand i en bebyggelse, da de så en bil, der var parkeret lige ud for brandhanen.

Ever wonder what happens when a car is parked in front of a fire hydrant and a fire breaks out? Is a closer parking spot worth the broken windows and the citation and towing fees to @AnaheimPD? @City_of_Anaheim residents please do not park in fire lanes pic.twitter.com/Q96E4gfTOR — Anaheim Fire & Rescue (@AnaheimFire) 26. februar 2019

Senere på dagen tweetede de fotos af løsningen ud, så alle kunne se, hvordan de klarede udfordringen.

Bilens bagruder blev smadret, og brandslangen blev trukket ind igennem bilen, der var parkeret, hvor det IKKE var tilladt.

'Har du nogensinde overvejet, hvad der sker, når en bil er parkeret foran en brandhane, og en brand bryder ud?' spørger de i tweetet.

'Er en parkeringsplads de smadrede vinduer værd - og bøden og at få køretøjet transporteret væk @AnaheimPD? (af politiet).'

Anaheims politi, som også rykkede ud til branden, tweetede, at de var blevet nødt til at lade brandslangen gå gennem bilens (ødelagte) bagruder for at kunne bekæmpe ilden.

Hvorfor brandfolkene ikke kunne lade brandslangen gå under eller over bilen, fik følgende tweet med sig:

'Den passer ikke under bilen, og skaden ved at trække den hen over bilen vil formentlig blive større end to nye bagruder.«