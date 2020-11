App-baserede køretjenester som Uber har samlet brugt knap 1,3 milliarder kroner på kampagne for at ændre lov.

Når amerikanerne tirsdag stemmer ved præsidentvalget, udnytter en række delstater muligheden til også at lade borgerne tage stilling til politik på andre områder.

Det gælder blandt andet i delstaten Californien. Her har køretjenester som Uber og Lyft brugt millioner af dollar i håb om at få gennemført et forslag, som fritager dem fra en lov, de er særdeles utilfredse med.

Californien indførte i september 2019 en lov, der gør, at app-baserede køretjenester skal betragte deres chauffører som ansatte - med alle de rettigheder, der følger med.

Men forslaget til afstemning vil, hvis det går igennem, gøre, at chaufførerne igen bliver betragtet som selvstændige. Og det vil spare køretjenesterne for en masse penge.

Det antyder deres investeringer i kampagnen for at få forslaget stemt igennem også.

Uber har som største bidragyder smidt 57 millioner dollar - 365 millioner kroner - i kampagnen. Øvrige tjenester som DoorDash, Lyft og Instacart har også lagt dollar i kassen. Samlet er beløbet til ja-kampagnen over 202 millioner dollar - knap 1,3 milliarder kroner.

Til sammenligning har nej-kampagnen indsamlet knap 20 millioner dollar. Det svarer til 127 millioner kroner eller under en tiendedel af ja-kampagnens beløb.

Ifølge Uber og Lyft vil et nej til forslaget betyde, at de må mindske antallet af chauffører i Californien med mere end 75 procent.

Topdemokrater og fagforeninger er blandt dem, som er imod ændringsforslaget. De mener, at det vil give chaufførerne dårligere arbejdsforhold.

Men ifølge Dara Khosrowshahi, administrerende direktør i Uber, behøver de ikke bekymre sig over en mulig lovændring.

- Forslaget handler om at blande det bedste af to verdener. Du har fleksibilitet, du er din egen chef, og du er din egen direktør. Men du har også beskyttelse, har han sagt ifølge den politiske encyklopædi Ballotpedia.

Selvstændige chauffører vil ifølge forslaget ikke være dækket af delstatens beskæftigelsesregler. Herunder regler for minimumløn, overtid og arbejdsløshedsforsikring.

Dog vil de have mulighed for andre typer af kompensation. Det gælder minimumsindtjening, tilskud til sundhedsforsikring og forsikring af deres køretøj.

Californien er den mest folkerige delstat i USA. Meningsmålinger fra august viste ifølge Center for Politics, at 41 procent af borgerne var for ændringsforslaget, mens 26 procent var imod. De resterende havde ikke besluttet sig endnu.

