Der ligger mindst 30 containerskibe for anker ud for Los Angeles. De kan ikke komme ind i havnen og læsse deres varer af. Sådan har situationen været i månedsvis.

Nu tager de fat på problemet – i hvert fald i Californien. Port of Los Angeles vil begynde at håndtere mere gods om natten, så man forhåbentlig undgår mangel på varer, når julen står for døren.

Havnen er simpelthen åben 24 timer i døgnet fremover. Natteåbningen kommer, efter at en anden californisk havn, Long Beach Port, gjorde det samme. Det skriver BBC.

Også mange firmaer i USA har besluttet at arbejde i døgndrift for at afhjælpe situationen, sagde Det Hvide Hus onsdag.

Containerskibe venter på en kajplads ud for kysten ved Californien, USA. Foto: ALAN DEVALL Vis mere Containerskibe venter på en kajplads ud for kysten ved Californien, USA. Foto: ALAN DEVALL

Containerskibene har haft svært ved at klare efterspørgslen på varer. Flere havne over hele verden har været lukket på grund af covid-19-pandemien, og mange fabrikker i Asien har holdt lukket.

Det betyder mangel på ting som legetøj, tømmer, nyt tøj og foder til kæledyrene i USA og i mange andre lande. Det har også presset priserne i vejret.

Havnene i Los Angeles og Long Beach er de vigtigste handelsveje til søs til USA. De har været ramt særdeles hårdt.

I Los Angeles har man haft 30 procent flere containere end sædvanligt i august, mens det for Long Beach har drejet sig om en 23 procents forøgelse.

Et containerskib er kommet til kajs i Californien. To af de største havne i USA, Los Angeles og Long Beach, er nu døgnåbne. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Et containerskib er kommet til kajs i Californien. To af de største havne i USA, Los Angeles og Long Beach, er nu døgnåbne. Foto: ETIENNE LAURENT

På bare en enkelt dag i september lå der 73 skibe for anker ud for havnene. Før coronavirussen ramte, var det helt usædvanligt at have mere end et skib, der måtte vente på en kajplads.

I begge de to havne i Californien vil arbejderne nu være på vagt hele natten.

Onsdag lovede firmaer som Walmart, UPS, FedEx, Samsung, The Home Depot og Target, at de ville arbejde i havnene om natten og i weekenderne. Det kan hjælpe med at tømme 3.500 containere om ugen.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, siger, at han planlægger en stor investering i de amerikanske havne. Det er en del af den infrastrukturplan, som stadig mangler at blive vedtaget i senatet.