For at få flere til at lade sig vaccinere får ti californiere chancen for at vinde ni millioner kroner hver.

I et spektakulært forsøg på at få flere indbyggere i Californien til at lade sig vaccinere mod covid-19 udlodder den amerikanske delstat nu 116 millioner dollar svarende til over 700 millioner kroner blandt vaccinerede borgere.

Blandt andet får ti vaccinerede indbyggere chancen for hver at vinde 1,5 millioner dollar - godt ni millioner kroner.

Det oplyser embedsmænd torsdag.

Tiltaget menes at være den hidtil største økonomiske gulerod i den amerikanske vaccinationskampagne.

- Nogle californiere var ikke klar til at få deres covid-19-vaccine på den allerførste dag, og det er okay, udtaler direktør for Californiens sundhedsmyndigheder Tomás Aragón i en erklæring.

- Dette program er beregnet til at opmuntre dem, som har brug for ekstra støtte til at blive vaccineret og hjælpe med at holde Californien sikkert.

Sammen med de ti vindere af hver 1,5 millioner dollar - som bliver valgt 15. juni, hvor Californien fuldt ud genåbner - bliver der udloddet 30 præmier på hver 50.000 dollar svarende til godt 300.000 kroner.

Her bliver halvdelen af vinderne valgt 4. juni og den anden halvdel 11. juni.

Alle californiere, som har fået mindst ét stik med en covid-19-vaccine, kan være med i lotteriet.

Skulle nogen under 18 år vinde, vil deres præmie blive sat ind på en opsparingskonto, indtil at de er gamle nok til at få pengene udbetalt.

Foruden lotteriet vil de næste to millioner californiere, som bliver vaccineret, automatisk være berettiget til et gavekort på 50 dollar, som de kan bruge til en række forskellige supermarkeder.

Der bor knap 40 millioner mennesker i Californien, som er USA's mest folkerige stat.

Hidtil er der blevet administreret 36 millioner vaccinedoser i Californien, hvor 53,4 procent af indbyggerne har fået mindst én dosis.

Det viser tal ifølge avisen Los Angeles Times.

Alligevel er det gået langsomt med vaccinerne på det seneste. Således er antallet af daglige doser, der bliver givet i delstaten, faldet fra 400.000 til tæt på 200.000.

