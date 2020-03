Amerikanere fra coronaramt krydstogtskib skal i karantæne, mens udlændinge sendes hjem. Trump forsvarer sig.

Læger vil søndag lokal tid gå om bord på krydstogtskibet "Grand Princess", der ligger ud for kysten i området omkring San Francisco i Californien, for at begynde at screene passagerer for coronavirus.

Der er 21 bekræftede smittetilfælde blandt de 3500 mennesker på skibet.

"Grand Princess" har befundet sig i farvandet ud for San Francisco-området i de seneste fire dage. Skibet skal efter planen lægge til kaj i Oakland lidt uden for San Francisco mandag. Her er et område af havnen spærret af.

Når skibet har lagt til kaj, skal læger gå om bord og foretage en "hurtig vurdering" af passagererne, siger epidemiolog John Redd på en pressekonference søndag.

De passagerer, der har brug for at blive indlagt, vil hurtigt blive sendt videre til sygehuse.

Amerikanere om bord på skibet vil blive sendt til militærbaser i Californien, Texas eller Georgia. Her skal de være i karantæne i to uger.

Flere hundrede udenlandske passagerer, der kommer fra 54 forskellige lande, vil blive sendt til deres respektive hjemlande.

Det ventes at tage to-tre dage at flytte alle passagerer fra skibet. Men det er endnu uklart, hvornår det arbejde kan begynde, siger Californiens guvernør, Gavin Newsom.

Søndag forsvarer den amerikanske præsident, Donald Trump, regeringens indsats overfor coronaepidemien.

Mens antallet af smittede søndag steg til 466 i USA, har Trump fået kritik for at have misinformeret om udbruddet og nedtonet truslen.

Han er flere gange blevet taget i at modsige de råd, regeringens egne eksperter er kommet med.

Og det blev betragtet som ufølsomt, da han sagde, at han ville foretrække, at de omkring 3500 mennesker på "Grand Princess" ikke fik lov at gå i land.

Søndag beskyldte Trump på Twitter medierne for at forsøge at "sætte os i et dårligt lys".

- Vi har en perfekt koordineret og fintunet plan i Det Hvide Hus for vores angreb på coronavirus, skriver Trump.

- De falske nyhedsmedier gør alt, hvad der er muligt, for at sætte os i et dårligt lys. Sørgeligt!

/ritzau/AFP