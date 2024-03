Los Angeles County fik 25 centimeters regn på 24 timer. Flere er omkommet på grund af vejret i Californien.

Mindst tre personer er omkommet i den amerikanske delstat Californien, som mandag fik, hvad der svarer til flere måneders regn på bare en enkelt dag.

Over 25 centimeters regn blev målt i løbet af 24 timer i et område i Los Angeles County, og nedbøren ser ud til at fortsætte i de kommende dage.

I Hollywood Hills forårsagede regnen et jordskred, der begravede biler og beskadigede flere huse.

I det nærliggende og velhavende nabolag Beverly Glen rev et hus sig løs fra sit fundament efter et jordskred, der sendte interiøret, heriblandt et klaver, ud på gaden.

- Da jeg gik ud for at se, hvad der skete, så jeg blot en vandvarmer på det sted, hvor huset plejede at stå, siger Dave Christensen, en beboer i Beverly Glen, til fjernsynskanalen KTLA.

Brandvæsnet i Los Angeles har registreret 130 forskellige oversvømmelser.

Vejret skyldes en såkaldt atmosfærisk flod, der bevæger sig ind over delstaten fra Stillehavet.

En atmosfærisk flod kan beskrives som et aflangt vejrfænomen, der fragter store vandmængder rundt om Jorden.

Meget mere regn ventes i de kommende dage ifølge USA's svar på Danmarks Meteorologiske Institut, National Weather Service (NWS), der desuden advarer om risikoen for livsfarlige oversvømmelser.

- En igangværende atmosfærisk flod vil fortsat føre til store regnmængder, lyder det fra NWS.

Delstatens guvernør, Gavin Newsom, har erklæret nødretstilstand i store dele af det sydlige Californien.

- Det er en alvorlig storm med farlige og potentielt livstruende konsekvenser, siger han.

- Det er nu mere vigtigt end nogensinde at befinde sig et sikkert sted og blive væk fra vejene. Forlad kun dit hjem, hvis det er højst nødvendigt.

