Californiens 40 millioner indbyggere pålægges at blive hjemme grundet coronavirus, siger statens guvernør.

Californiens guvernør, Gavin Newsom, har bedt befolkningen i delstaten om kun at gå ud, hvis det er nødvendigt under coronaviruspandemien.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til fredag dansk tid.

Det sker efter blandt andet flere kritiske fremskrivninger af epidemiudviklingen i delstaten, som med omkring 40 millioner indbyggere er USA's mest folkerige.

Ifølge Reuters er opfordringen formuleret som en "bliv hjemme-ordre", uden at det dog specificeres, præcist hvad det indebærer.

Ordren træder i kraft til aften amerikansk tid, meddeler guvernøren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han uddyber ifølge NBC News, at han håber, at folk frivilligt vil følge opfordringen og peger på en "social kontrakt".

Prognoser har vist, at omkring 56 procent af Californiens befolkning i løbet af de næste otte uger kan blive syge med Covid-19, som er navnet på sygdommen forårsaget af coronavirus.

Det vil kræve 20.000 flere sengepladser, end staten aktuelt kan skaffe, oplyser Newsom ifølge Reuters.

Han er endvidere bekymret for Los Angeles, USA's næststørste by, som ventes i særlig grad at kunne blive ramt af en voldsom spredning.

