Australien har indtil videre haft succes med at holde coronavirusset nede, hvor 98 coronapatienter er døde.

Restauranter, caféer og barer i Australiens mest folkerige delstat, New South Wales (NSW), åbner igen fredag efter to måneders nedlukning.

Delstatens premierminister, Gladys Berejiklian, opfordrer fortsat borgere til at tage forholdsregler og holde afstand.

- At lempe begrænsningerne er mislykkedes mange steder i verden, og jeg vil ikke have, at det skal ske i NSW.

- Jeg vil have, at folk skal tage et personligt ansvar for den måde, vi opfører os på, siger Berejiklian fredag på et pressemøde.

Åbningen af serveringssteder sker desuden med en begrænsning på maksimum ti gæster ad gangen.

Det seneste døgn har der været otte nye bekræftede tilfælde med coronavirus i delstaten, hvilket er det højeste daglige antal på en uge.

Den nationale stigning er aftaget til et gennemsnit på mindre end 20 nye tilfælde om dagen.

Australien har haft succes med at holde coronavirusset nede ved tidligt at lukke landets grænser og beordre folk at blive hjemme, medmindre de skulle foretage indkøb af mad og medicin eller besøge læge.

Sportsanlæg, biblioteker og andre offentlige bygninger blev også lukket, mens caféer og restauranter indtil nu har måttet nøjes med kun at levere mad og drikke ud af huset.

Landet har rapporteret omkring 7000 smittetilfælde og 98 dødsfald, hvilket er markant under de registrerede antal i USA, Storbritannien og Sydeuropa.

Australiens premierminister, Scott Morrison, har skitseret en tretrinsplan for at løsne næsten alle nedlukningsrestriktioner inden juli for at genoplive økonomien.

Beslutning om at løsne restriktioner hviler dog i høj grad på de politiske ledere i landets delstater.

Økonomien i Australien har lidt et stort knæk under coronakrisen. Torsdag kom det frem, at 594.000 arbejdspladser gik tabt i sidste måned.

Australien har aldrig før oplevet et så stort fald i antallet af personer, der har et job. Tallet betyder, at arbejdsløsheden stiger med et helt procentpoint til 6,2 procent.

/ritzau/Reuters