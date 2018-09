Embedsmænd i den vietnamesiske hovedstad Hanoi opfordrer folk til at holde op med at spise hund.

Det er ødelæggende for byens omdømme, og det kan desuden medføre sygdomme som for eksempel hundegalskab.

Ifølge Hanois folkekomite kan det også ødelægge byen omdømme som 'en civiliseret og moderne hovedstad', skriver BBC.

Bystyret tilføjer, at kødet kan føre til at sygdomme som hundegalskab og andre sygdomme spredes.

Her hænger hunde til salg foran en kødforretning i Hanoi i juli 2012. Foto: HOANG DINH NAM

Der er flere end 1000 forretninger, som sælger hunde- og kattekød, ment som menneskeføde, i Hanoi.

Komiteen tilskynder også indbyggerne i byen til at holde op med at spise katte. De kendes normalt som 'den lille tiger', og er ikke så populær en spise som hunde.

Der er over 400.000 hunde og katte i den vietnamesiske hovedstad, men langt de fleste bliver holdt som kæledyr.

Men, som folkekomiteen påpeger, så bliver mange af dyrene slagtet på bestialsk vis.

Disse hunde venter på slagerens kniv i et slagtehus i Hanoi. Foto: HOANG DINH NAM

Flere og flere vietnamesere er modstandere af at spise hund, og opfordringen får da også rosende ord med på vejen på de sociale medier.

I år er tre mennesker døde af hundegalskab og yderlige to inficeret med sygdommen, ifølge de officielle statistikker. Det skriver avisen Japan Times.

Men det er en lang, lang tradition, de prøver på at stoppe, og det er ikke sikkert at alle vietnamesere, er klar til at opgive den.