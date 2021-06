Allerede tre år før torsdagens bygningskollaps i Miami, advarede en ingeniør mod betydelige skader på bygningen.

Mislykket vandtætning og revnedannelser i søjler, bjælker og vægge er blandt de skader, en rapport nu afslører. Det skriver BBC.

Rapporten blev udarbejdet tilbage i 2018 af ingeniøren Frank Morabito, men er først kommet frem nu i en række dokumenter, der er blevet offentliggjort af byen Surfside i Florida.

I rapporten afsløres der 'større fejl', ligesom det beskrives, hvordan en manglende vandtætning har forårsaget store skader på den 12 etager høje bygning.

Foto: CHANDAN KHANNA Vis mere Foto: CHANDAN KHANNA

Frank Morabito markerede særligt betonplatformen under swimmingpooldækket som det område med de største skader.

Han skrev yderligere i rapporten, at en 'manglende udskiftning af vandtætningen i den nærmeste fremtid vil medføre, at betonforringelsens omfang ekspanderer eksponentielt'.

Derudover tilføjede han, at der var 'rigeligt med revnedannelser' i søjler, bjælker og vægge i parkeringshuset.

Hans rapport antydede ikke, at den 40 år gamle bygning var i nogen overhængende risiko for sammenbrud, men han opfordrede til, at der skulle udføres betonreparationer.

Foto: MARCO BELLO Vis mere Foto: MARCO BELLO

Det står endnu ikke klart, om reparationerne rent faktisk blev udført. Ligesom man ikke ved, om der er sammenhæng mellem de fremhævede problemer og kollapset af bygningen.

Guvernøren i Florida, Ron DeSantis, har lovet, at myndighederne vil finde ud af, hvad der er sket.

Det var natten til torsdag, omkring klokken 01.30 lokal tid, at bygningen Champlain Tower South, der ligger ved strandvejen i Surfside, styrtede sammen.

Bygningen bestod af 136 lejligheder, og af dem er 55 kollapset.

159 personer er fortsat savnet, mens fire dødsfald indtil videre er bekræftet.