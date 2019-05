Et forrygende uvejr har ramt det centrale USA. Mindst syv mennesker er omkommet, og flere tornadoer truer med at udløse ragnarok i midtvesten.

Styrtregn har fået floder til at svulme op, så de huse, der ses på den video, som ledsager denne tekst, hænger med en del af bygningen ude over floden.

I Oklahoma blev der udstedt ordre om at evakuere området ved byen Webbers Falls.

Beskeden om evakueringen kom, da vandet i Arkansasfloden blev ved med at stige.

'Dette her er en livstruende situation,' lød det på byens Facebook-side.

'Hvis du vælger at blive her, er det for egen regning og risiko.'

'Hvis du vælger at blive, så beder vi dig om at skrive dit navn og personlige informationer på din arm!'

Webbers Falls er en by med omkring 600 indbyggere, der ligger 113 km sydøst for byen Tulsa. Det skriver The Weather Channel.

Kevin Stitt, der er guvernør for Oklahoma, siger med alvor i stemmen:

»Det drejer sig ikke bare om Tulsa-området, men selv nede ad floden skal samtlige indbyggere være opmærksomme. Det er meget, meget seriøst, og de skal lytte til, hvad de ansvarlige for området siger.«

Onsdag aften brød to pramme løs fra fortøjningerne nær Muskogee, og de sejlede uden mandskab ned ad Arkansasfloden med retning mod en dæmning nord for Webbers Falls.

På byen Facebook-side blev det oplyst, at prammene muligvis kunne ramme dæmningen og slusen:

'Hvis dæmningen bryder sammen, bliver det katastrofalt!!' Så bombastisk lød beskeden.