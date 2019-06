Mindst tre mennesker er bekræftet døde, mens mange andre frygtes begravet under murbrokkerne.

Mindst tre mennesker er dræbt i et bygningskollaps i den cambodjanske badeby Sihanoukville lørdag.

Myndighederne frygter, at adskillige andre er fanget under murbrokkerne.

Den syv etager høje bygning, der ejes af et kinesisk selskab, kollapsede, mens håndværkere arbejdede indenfor.

- Vi har trukket et lig ud og kan se yderligere to lig under murbrokkerne, siger guvernøren i provinsen Preah Sihanouk, Yun Min.

Han tilføjer, at mindst 13 mennesker er såret.

- Flere end 30 mennesker er fanget under den kollapsede bygning, skriver informationsminister Khieu Kanharith på Facebook.

Han siger, at de tre dræbte er cambodjanere. To håndværkere og en oversætter.

/ritzau/AFP