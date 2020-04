Det er tilsyneladende på mode blandt visse kriminelle gangstere at forklæde sig som ordenshåndhævere. For eksempel var det en mand forklædt som en politibetjent, der forleden skød 23 mennesker i historiens største skuddrama i Canada.

Og i Thailand har de netop anholdt en bygherre, der 250 km nord for Bangkok kørte rundt i sin Mercedes-Benz forklædt som oberst i politiet. Men hans forbrydelser var af den mindre alvorlige slags. Han var på vej til at mødes med en ung kvinde, da fælden klappede.

Den 50-årige Krittaphas Amphuthorn fra byen Phetchabun blev anholdt foran det lokale bystyres kontorer i Lat Yao, lidt vest for Nakhon Sawan, melder politichefen Apichart Sirisit til journalister.

Krittaphas var på vej til kontorbygningen i sin Mercedes-Benz, som havde Bangkok-nummerplader. Inde i bilen fandt politiet en 11mm Glock 30-pistol med seks kugler. Det skriver Bangkok Post.

Da politiet ransagede hans lejede værelse i Lat Yao, fandt de en politiuniform med rang af politioberst og en royal knappenål med billede af hans højhed prins Dipangkorn Rasmijoti. Han er 14 år og den femte søn af den thailandske konge, hvor han ikke anerkender de fire første længere, så Dipangkorn er i realiteten nr. et i arvefølgen.

Anholdelsen af Krittaphas kom, da folk klagede over, at han var iført politiuniformen ved forskellige lejligheder i Nakhon Sawan, og at han påstod at være politimand.

Han havde også mødt en ung dame – det var temmelig seriøst, for han agtede at gifte sig med hende, fortalte politiet. Hun fik også fortalt historien om hans politibedrifter, og at han havde fået overdraget den royale knappenål.

Oven i alt dette fortalte han hende, at han tjente ekstra penge som bygherre. Kvinden troede på det hele, og de var i gang med at planlægge deres bryllup, ifølge politiet.

Heldigvis anede kolleger til kvinden uråd. De syntes, at manden opførte sig mistænkeligt. Derfor sendte de fotos, som manden havde oploadet på Facebook, samt personlige oplysninger om ham til politiet for at få hans baggrund bekræftet.

Ikke overraskende kom denne besked fra politiet: Han var løgner og bestemt ikke politibetjent. Han blev derfor straks anholdt for at svine det kongelige thailandske politi til.

Under afhøringerne kom det frem, at Krittaphas faktisk havde et byggefirma, og at han havde udført arbejde i Lat Yao i flere måneder.

Men han havde altid drømt om at blive politibetjent – lige siden han var dreng! Han anskaffede sig politiuniformen, og når han rejste rundt i Thailand, viste den sig specielt god. Han kørte glat igennem de forskellige politicheckpoints

Og så viste rangen som oberst i politiet sig som et godt trick, når han skulle møde kvinder. Han havde for eksempel planlagt at gifte sig med den omtalte unge dame.

»Jeg havde planlagt at gifte mig med kvinden, og jeg elsker hende virkelig. Men nu er min hemmelighed blevet afsløret, og jeg har mistet alt,« sagde Krittaphas Amphuthorn under forhørene.

Nu bliver han i stedet tiltalt for at give sig ud for at være politimand, have et illegalt våben og bære det offentligt uden tilladelse.