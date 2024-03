Først fredag fik politiets teknikere adgang til nedbrændt badeland i Liseberg i den svenske by Göteborg.

En 51-årig mand er konstateret død efter en brand tidligere på ugen i badelandet Oceana i forlystelsesparken Liseberg i den svenske by Göteborg.

Det oplyser svensk politi fredag ifølge nyhedsbureauet TT.

Branden brød ud mandag og raserede badelandet, der var ved at blive bygget.

En ansat på byggeriet blev meldt savnet og er fredag fundet død.

Der er tale om en mand, der var byggeleder på projektet.

- Jeg kan ikke komme ind på detaljer om eftersøgningsarbejdet og om, hvordan omstændighederne er på pladsen.

- Men vi har fundet en afdød person og har underrettet de pårørende om omstændighederne, sagde August Brandt, der er pressetalsperson for politiet i Göteborg, tidligere fredag til TT.

På grund af risiko for sammenstyrtning fik politiets teknikere først fredag mulighed for at undersøge den nedbrændte del af Liseberg.

Lisebergs PR- og kommunikationschef, Mårten Westlund, siger til TT, at det er "med stor sorg, at vi tager imod beskeden" om fundet af den afdøde.

Det er endnu uvist, hvad der forårsagede branden.

Svensk beredskab sagde tidligere på ugen, at det var en vandrutsjebane, som der var gået ild i.

Hvor store skader, branden har forårsaget, står heller ikke klart.

- Vi har først lige været der, så jeg har ikke fået besked om omfanget endnu, siger August Brandt.

16 personer kom lettere til skade ved branden og måtte behandles på hospitalet.

Det er ikke oplyst, om det drejer sig om redningspersonale, ansatte ved Liseberg eller ved det byggeprojekt, der er i gang i forlystelsesparken.

Oceana skulle efter planen være åbnet for offentligheden til sommer.

Det store badeland skulle ifølge tidligere oplysninger fra Liseberg koste 1,2 milliarder svenske kroner at bygge.

Det svarer til knap 800 millioner danske kroner.

/ritzau/