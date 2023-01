Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han er allerede i fuld gang med at få bygget verdens næststørste yacht, men nu er Amazon-grundlæggeren Jeff Bezos nødt til også at punge ud til et følgeskib.

Masterne på det 127 meter lange skib 'Koru' bliver nemlig så store, at der ikke bliver plads til en helikopterlandingsplads på dækket.

Og sådan en skal man jo have, når man er mangemilliardær.

Ifølge den tyske avis Bild kommer følgeskibet meget passende til at hedde 'Wingman'.

Det kommer til at koste cirka en halv milliard kroner, mens hovedskibet 'Koru' løber op i en pris på over tre milliarder kroner.

Større end 'Koru' er lige nu kun 143 meter lange 'SY A', som ejes af den russiske oligark Andrej Melnitschenko.

Selvom verdens næststørste yacht, 'Koru' er 127 meter lang er der på grund af store master ikke plads til en helikopterlandingsplads. Derfor bliver ejeren Jeff Bezos nu nødt til også at investere i et følgeskib. Foto: Guy Fleury Vis mere Selvom verdens næststørste yacht, 'Koru' er 127 meter lang er der på grund af store master ikke plads til en helikopterlandingsplads. Derfor bliver ejeren Jeff Bezos nu nødt til også at investere i et følgeskib. Foto: Guy Fleury

Problemet med masterne er ikke det første, der opstår med 'Koru'.

For at skibet kan komme ud fra Rotterdam, hvor det lige nu ligger i dok, kan man nemlig blive ned til at rive en ellers nyrestaureret og historisk bro ned.

Det har de lokale beboere taget ilde op, og borgmesteren har været nødt til at garantere, at man stadig arbejder på at finde en løsning, der kan gøre alle tilfredse.

Bliver problemerne ellers snart løst, skulle både 'Koru' og 'Wingman' være klar til at stævne ud i 2023.