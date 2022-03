Tirsdag morgen sad Kate, en 38-årig kvinde fra den ukrainske by Mariupol, med sin 17-årige søn og lyttede til de store brag fra russiske bomber.

Men hun følte sig relativt sikker under det store dramateater i byen, hvor de var i dække.

Alligevel besluttede Kate senere på dagen, at det var tid.

Tid til at finde en bil og komme væk fra byen, før det for alvor gik galt. Før en russisk bombe måske fandt vej til teatret.

Så mens de russiske bomber stadig fik den mariupolske jord til at ryste, sprang Kate, hendes søn og en familie på fire ind i et bil tæt på teatret.

Med et pulserende hjerte fik den lille bil bevæget sig ud af Mariupol, og da de langt om længe var så langt vest på, at de reelt følte sig sikre, kom tårerne anmassende.

»Den første dag, efter vi kom ud, kunne jeg ikke tale. Vi græd bare alle sammen. Nu føles det, som om der ikke er flere tårer tilbage. Jeg tror ikke, at den her smerte nogensinde vil forsvinde,« fortæller 38-årige Kate til BBC.

Og det skulle vise sig, at Kate på tragisk vis havde truffet den helt rigtige beslutning på det helt rigtige tidspunkt.

Mariupol har været under nærmest konstant bombardement de seneste uge Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO Vis mere Mariupol har været under nærmest konstant bombardement de seneste uge Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Onsdag smed en russisk pilot nemlig en bombe ned på teatret i Mariupol og forvandlede den store bygning til en kæmpe ruin.

Under murbrokkerne var det beskyttelsesrum, hvor Kate og lidt mere end 1.000 andre ukrainere havde brugt adskillige dage i, og hvor de fleste stadig befandt sig.

Heldigvis er der indtil videre omkring 130 ukrainere, der er blevet evakueret fra beskyttelsesrummet under teaterruinerne, men det er uvist, om der er sårede eller dræbte i forbindelse med angrebet.

Kates historie er dog ikke den eneste gruopvækkende af slagsen, som dukker op fra Mariupol i disse dage.

Ruslands hær har nemlig i flere uger haft omringet Mariupol, udsat byen for tæppebombninger og afskåret den fra el, gas og mad.

Med andre ord: Mariupol er afskåret fra resten af verden og minder mest af alt om en by fra middelalderen.

Det fik tirsdag Svitlana Zlenko, der arbejder med kommunikation i Mariupol, til at forlade byen, og på sin Facebook-profil har han berettet om sin dramatiske flugt.

»Vi havde ikke en humanitær konvoj – ingen hjalp os ud. Vi løb bag biler under beskydning, tilsluttede os en gruppe og tapede 'Børn!'-skilte på vores biler. Da jeg satte min søn ind i bilen, var det til lyden af en raket, der ramte haven ved siden af. Ingen reddede os – vi reddede os selv,« skriver hun og fortsætter:

»Der er ingen forbindelse i byen. Ingen vand, ingen gas, ingen ambulancer. Folk med afrevne lemmer ligger i deres haver, og ingen kan hjælpe dem.«

Hun fortæller, at der nærmest ikke er nogen beskyttelsesrum tilbage i byen, og at folk derfor gemmer sig i etagebygninger, der er i risiko for at blive ødelagt af missiler.

Og derfor kommer hun i sit opslag med et altoverskyggende ønske.

»Jeg beder alle om at stoppe. Jeg ved ikke, hvad der vil ske nu, men jeg beder til, at det her aldrig vil ske i en anden ukrainsk by eller noget sted i verden,« skriver hun.

Ifølge Kristian Søby, seniorforsker på institut for Krigsstudier på KU, er Mariupol dog blot signal fra russernes side om det, der sker, når ukrainernes kampvilje holder ved.

»Russerne viser lige nu i Mariupol, hvad der kan ske med resten af Ukraine, hvis man ikke stopper med at kæmpe imod,« siger forskeren.