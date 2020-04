Den spanske by Zahara de la Sierra har formået, hvad meget få andre byer har i disse sygdomsspredningstider:

De har holdt coronavirussen for døren.

Ikke én beboer i den lille by med 1.400 indbyggere i den sydspanske region Andalusien er blevet smittet med Covid-19.

Årsagen til, at bystyret har holdt sygdommen stangen, skyldes ifølge CNN, at den 40-årige borgmester Santiago Galván var snarrårdig og reagerede lynhurtigt, da spredningen af coronavirussen for alvor tog fart i Spanien.

Han besluttede sig for at isolere byen og lukkede øjeblikkeligt fire af byens fem indfaldsveje.

»Nu er det mere end 14 dage siden, og det er et godt tegn,« siger Santiago Galván til CNN.

Spanien er med små 11.000 dødsfald og med 117.000 registrerede smittede med Covid-19 et af de allerhårdest ramte lande.

Ikke bare i Europa, men i hele verden.

Kun Italien overgår dem på verdensplan i antallet af døde.

14.681 Covid-19 registrerede dødsfald lyder den seneste melding om i Italien.

Spuler bilerne med klorin

For at sikre, at virussen forbliver på den anden side af bymuren til Zahara de la Sierra, har borgmesteren sat en vejblokade op på vej ind til byen.

Her sørger to mænd iført det fornødne sikkerhedsudstyr for at desinficere alle biler, der krydser bygrænsen.

Med en blanding af klorin og vand spuler de bilerne, som også skal køre gennem et bassin, hvor dækkene dækkes til af en væske, der dræber alle bakterier.

»Der er ikke en bil, der ikke er blevet desinficeret, som kommer gennem det checkpoint,« siger Galván.

Borgmesteren erkender, at han ikke med hundrede procents sikkerhed ved, om det virker at spule bilerne på vej ind gennem byen, men som han siger:

»Vi har formået at give sindsro til vores naboer.«