De sjove og skøre aber blevet et af den thailandske by Lopburis varetegn og lokker hvert år tusinder og atter tusinder turister til.

Men nu er det blevet for meget af det gode.

Sådan lyder det i hvert fald fra de lokale myndigheder, som nu forsøger at begrænse bestanden på så human en måde som muligt.

Det skriver Sky News.

For makakaberne er overalt i byen. De klatrer i ledninger, hopper fra bygning til bygning, snuser rundt ved butiksfacader – og stjæler mad fra alt og alle.

Ja, bestanden er blevet så stor, at abernes tilstedeværelse i byen nu begynder at virke stik mod hensigten:

Ikke nok med, at de efterhånden driver de lokale til vanvid. De begynder også at skræmme turisterne væk, idet der nu er så mange makakaber i Lopburi, at især hanaberne bliver mere og mere aggressive. Både overfor hinanden og os mennesker.

To turister får taget en selfie med nogle makakaber under den årlige abefestival i Lopburi.

»Nogle kunder er bange for at komme her, fordi de er bekymrede over at blive bidt af aberne,« siger Supaporn Tantiwong til Sky News.

Hun arbejder i en butik, der sælger autodele, og her har ejerne set sig nødsaget til at sætte et gitter op, så aberne ikke kan komme ind i butikken og stjæle med arme og ben.

»De er blevet mere sultne, mere aggressive og de har også skræmt turisterne væk. Hvis vi ikke gør noget ved det nu, vil der være langt flere af dem fremover,« tilføjer Supaporn Tantiwong om makakaberne.

Nu har myndighederne besluttet, at nok må være nok.

Aber mæsker sig i frugt under Lopburis årlige abefestival. Nu synes myndighederne, der er blevet for mange aber i den thailandske by.

Politiet har oprettet en specialenhed til at håndtere abeproblemet, og der arbejdes også på at indfange aber og udsætte dem i andre områder, hvor der er bedre plads til dem.

Endelig vil myndighederne sterilisere nogle af aberne for at holde bestanden nede.

Men det er lettere sagt end gjort, for aberne er både intelligente og hurtige – og ifølge nogle af dem, der arbejder med at indfange dem, ved aberne udmærket godt, hvem de skal være på vagt overfor.