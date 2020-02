De ansatte i Norges Kiwi-butikker har fået forbud mod at dele upassende internetsatire om den smitsomme Corona-virus. Det skriver det norske medie VG.

Tirsdag blev der udsendt en intern besked til butikskædens ansatte som en reaktion på, at ansatte har liket og delt indlæg på internettet, hvor der spøges med coronavirussen, der har kostet flere hundrede personer livet i Kina.

»Det er slet og ret ikke KIWI-kultur at joke med en så alvorlig sygdom. Husk, at vi alle er Kiwi-ambassadører, også når vi ikke er på arbejde,« lyder det i beskeden til medarbejderne.

Corona brød ud i den kinesiske byen Wuhan og har i skrivende stund kostet mere end 350 personer livet. Over 17.000 personer er smittet verden over - flere end der er ansatte i alle Kiwis butikker tilsammen.

Kristine Arvin, der er kommunikationschef i Kiwi, siger til VG, at der ikke er tale om et forbud mod Corona-jokes, men om en opfordring til ikke at like eller dele corona-vittigheder på sociale medier. Årsagen er, at der har floreret falske corona-billeder optaget i en kiwibutik, og at flere medarbejdere har delt disse billeder.

»Det er en venlig påmindelse om, at vi er ambassadører for Kiwi, alle os 12.000 som arbejder her,« siger Kirstine Arvin til VG.

I 2017 lukkede Dagrofa alle 103 Kiwi-butikker i Danmark.