Demonstranter fra den franske protestbevægelse 'De Gule Veste' har under en demonstration i Paris foretaget plyndringer i butikker på Champs-Élysées.

Der er samtidig meldinger om gadekampe ved Triumfbuen.

Videooptagelser fra Champs-Élysées viser, hvordan en gruppe personer trænger ind i en Hugo Boss-tøjbutik, efter en glasfacade er blevet ødelagt.

Hvis man skal tro fotografen, tilhører gerningsmændene ikke selve protestbevægelse 'De Gule Veste.' Dog er det sikkert, at indbruddet i butikken er sket samtidig med, at 'De Gule Veste' har demonstreret igen lørdag.

Elite sponsored Antifa thug scum destroying shops on the Champs-Elysées in #Paris moments ago. Tomorrow, this will be blamed on #GiletsJaunes in an attempt to discredit the movement. Don't fall for it!! #YellowVests pic.twitter.com/79vy8jwoMg — Simply Beautiful (@SimplyBeautific) 16. marts 2019

Billeder fra Paris lørdag viser intense gadekampe mellem mørkklædte demonstranter og politiet.

Under kampene er der foregået afbrændinger af flere tilsyneladende tilfældige genstande - eksempelvis viser videooptagelser en scooter eller en motorcykel i brand på en sidegade til Paris' store shoppinggade.

Andre billeder viser dusinvis af kampklædte betjente forsvare sig med hjelme og skjolde mod demonstranterne. I tilsyneladende forsøg på at få kontrol over de voldelige demonstranter, spares der ikke på brugen af peberspray.

Demonstranter ødelægger et vindue under protesterne lørdag. Foto: PHILIPPE WOJAZER Vis mere Demonstranter ødelægger et vindue under protesterne lørdag. Foto: PHILIPPE WOJAZER

Opdateres....