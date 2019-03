Protestbevægelsen "De Gule Veste" har aktioneret 18 weekender i træk mod præsident Emmanuel Macrons reformer.

Demonstranter fra den franske protestbevægelse "De Gule Veste" har under en demonstration i Paris lørdag plyndret butikker på Champs-Élysées.

Plyndringerne skete, mens demonstranter og politi udkæmpede gadekampe ved Triumfbuen. Protestbevægelsen har gennemført aktioner 18 weekender i træk, men med faldende tilslutning i de seneste uger.

En Boss herretøjsforretning og den eksklusive restaurant Fouquet's var blandt de forretninger, som blev plyndret af maskerede demonstranter.

Under gadekampene kastede demonstranter sten mod politiet, som beskyttede krigsmindesmærket Triumfbuen. Det udkommanderede politi brugte tåregas og vandkanoner mod demonstranterne.

Aktivister siger, at de håber, at de kan få bragt mere liv til protesterne, som nu har stået på i fire måneder. De er vendt mod præsident Emmanuel Macrons reformproces, som ifølge aktivisterne favoriserer eliten.

Politiet siger til AP, at mindst 20 var blevet anholdt sidst på formiddagen.

Politiet havde sendt flere folk på gaden end tidligere weekender, da det ventede optrappede uroligheder.

De Gule Veste repræsenterer blandt andre lærere, arbejdsløse og fagforeninger, som i ugevis har organiseret protester og aktioner i weekenderne mange steder i landet.

Demonstrationerne lørdag blev tillagt særlig betydning, da fandt sted på dagen, hvor en to måneder lang national debat om Macrons reformer formelt blev afsluttet.

Debatten blev sat i gang for at give franskmændene mulighed for at påvirke og ændre reformprocessen.

Mange demonstranter afviser imidlertid præsidentens reformplan som tomme ord og et valgtrick, der skal sikre Macrons parti stemmer ved det kommende valg til Europa-Parlamentet.

Macron har advaret om et forrået politisk klima, hvor han sætter voldelig adfærd i dele af bevægelsen "De Gule Veste" i forbindelse med antisemitiske angreb.

Trods et markant fald i antallet af demonstranter siden de første massive demonstranter i november, så møder mange stadig op for at aktionere i forskellige byer rundt om i landet.

